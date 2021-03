Hård tone på Facebook: Brian bruger op til seks timer dagligt på at styre kommentarspor

Men han er nu blevet klogere. Oftest bruger han mellem en til fire timer – og nogle gange helt op til seks timer – dagligt på at holde medlemmer i ørene og sørge for, at tonen ikke bliver for hård.

- Det er fåtallet, der ødelægger det for flertallet. Man skal huske, at nogle måske har et andet verdenssyn end en selv, og det skal man lære at rumme, siger han.