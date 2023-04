Godt nyt til Kirsten: Snart slut med pis på perronen

- Vi har valgt at lukke det ned, for vi kan ikke forsvare at lade det stå sådan her. Der har tidligere været lavet bål herinde. Vi har jo os selv og andre lejere i bygningen, og vi kan ikke forsvare, hvis hele bygningen bliver brændt ned, så derfor har vi valgt at lukke det ned, sagde Kurt Birger Svit, der er daglig leder i EDC i Odder, til TV2 Østjylland i 2019.

Der har ikke været et toilet på Odder Station siden 2019. Her blev de tidligere toiletter lukket af ejendomsmæglerfirmaet, der havde dem, på grund af gentagende hærværk.

- Ja, jeg vil gerne love, at der kommer et toilet, siger han til TV2 Østjylland.

Kirsten Lauesen er nabo til stationen, og fra sin altan er det ikke kun tog og by, hun har udsigt til. Næsten dagligt sker det nemlig, at hun ser togpassagerer, som enten tisser eller skider i området, fordi der ingen toiletter er i hverken letbanetogene eller på stationen.

Fredag mødtes Kirsten Lauesen og Kresten Bjerre på stationen i Odder. Hun er glad for, at der nu kommer toiletter.

I 2015 vedtog et enigt letbaneråd, at der skulle være et toilet på blandt andet Odder Station, for på den måde kunne de spare toiletterne væk i letbanerne. Men siden 2019 har Odder Kommune altså ikke levet op til den aftale.



- De har ikke holdt, hvad de har lovet. Det for dårligt, når man kommer til endestationen, at der ikke er et toilet, sagde Kirsten Lauesen for nylig.

Har hun ikke en pointe i det?

- Jo, det har hun da, siger Kresten Bjerre.

Gik under radaren

Årsagen til, at løftet ikke er blevet holdt, tror Kresten Bjerre skal findes i et pandemi-ramt Danmark.

- Jeg tror, der gik corona i den. Alt var lukket ned, og så er det gået under radaren, siger han.

Nu er der med Kirsten Lauesen opråb kommet nyt fokus på det manglende toilet, og derfor skal der gøres noget ved det. Der kan dog godt komme til at gå lidt tid, inden et permanent toilet bliver sat op, mener Kresten Bjerre.

Det skal nemlig først tages op til budgetforhandlingerne i efteråret, ligesom det skal behandles politisk. Der skal kigges på, hvordan man kan lave en løsning, hvor man så vidt muligt undgår hærværk. Indtil da vil der blive kigget på en midlertidig løsning, siger Kresten Bjerre.

- Vi skal have lavet et toilet. Så meget står klart, konstaterer han.

Det hjalp at brokke sig

Kirsten Lauesen er glad for, at politikerne nu har tænkt sig at gøre noget.



- Jeg er glad for, at det nogle gange hjælper at brokke sig. Så har jeg opnået noget af det, jeg gerne ville, siger hun.

Hun er dog ikke imponeret over, at det ser ud til, at det kommer til at tage en rum tid, inden en permanent løsning er på plads. Heller ikke med tanke på hærværk.

- Nej, det synes jeg ikke, er et godt argument. Man kan bare lave en løsning, hvor man skal betale for at komme på toilet, mener hun.

Ud over at se på et midlertidigt toilet, skal forvaltningen også kigge på bedre skiltning til de offentlige toiletter, som er i området tæt på stationen.