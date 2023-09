Godt nyt for lokalområdet: Nu skal kro-grund bygges om til boliger

Ideerne var mange, men det var ifølge Torben Sørensen for svært at realisere drømmene, og derfor overtog Odder Kommune grunden.

- Det har taget alt, alt alt for lang tid. Grunden har skændet Hundslund for længe, og det er vi trætte af i lokalrådet, siger Torben Sørensen, som er næstformand i lokalrådet.

I godt tre år har kro-grunden i den lille by Hundslund i Odder Kommune været tom og til gene for byens beboere og ikke mindst lokalrådet.

Fra ukrudt til elkabler

I december 2020 tog Odder Byråd den endelige beslutning om at rive kroen ned.



Nu - efter lang tids uvished angående krogrundens fremtid - har Odder Kommune godkendt en ny lokalplan.



Med den nye plan er der mulighed for at bygge boliger på grunden, hvilket er til stor glæde for lokalrådet.

- Det er min klare overbevisning, at hele lokalrådet er glade for det her. Borgerne taler også om, hvornår der bliver mulighed for at flytte ind. Det bliver formentlig først i 2024 på grund af den proces, der nu skal i gang, siger Torben Sørensen.