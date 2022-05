Frygter salg af historisk badehotel: - Ingen skov tilbage

- Her har vi et stykke strandskov, og det har vi altså ikke rigtig andet af på hele kysten, og så vil man presse de her boliger ind, og boligerne skal ovenikøbet have parkeringspladser, siger Ib Salomon, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odder og fortsætter:

- Vi kan se på de skitser, der er lavet, at hvis det bliver ført ud i livet, er der praktisk talt ingen skov tilbage, og vi synes, det er et kæmpe tab for området. Det er simpelthen overudnyttelse, siger lokalformanden.