Forsvundet teenagepige fundet i påskelukket Kvickly

Gemte sig i påskelukket Kvickly

Efter at have søgt efter pigen i Odder-området i går henvendte familien sig til den lokale Kvickly med mistanke om, at hun måske gemte sig i den påskelukkede forretning.

Og ganske rigtigt, da personale fra Kvickly Odder her til formiddag ekstraordinært åbnede butikken, så familien kunne lede efter pigen, fandt man hende i supermarkedet, hvor hun havde gemt sig siden lørdag.