Forbereder sig på store mængder regn

I Odder slikker man fortsat sårene ovenpå de voldsomme mængder regn og dæmningsbrud i slutningen af oktober, der oversvømmede dele af byen, og natten til tirsdag varsler DMI igen kraftig regn fra mandag klokken 19.

Derfor gik Østjyllands Brandvæsen mandag eftermiddag i gang med at sikre området omkring Mejerivej i det centrale Odder, der blev særligt hårdt ramt af dæmningsbruddet.

Og - måske - klog af skade advarer kommunen nu om, at der i nat kan falde store mængder regn igen, og at det kan være en god ide at kontrollere sine sandsække.