Flere får angst og ADHD: Ekspert glæder sig på et område

Det kan ifølge Per Hove Thomsen være en udfordring at finde en vej gennem uddannelsesjunglen, når man eksempelvis er bipolar. Derfor mener han også, at det skal være nemmere at få et individuelt tilrettelagt forløb.

- Der er brug for, at man tilgodeser gruppen af psykisk sårbare. Man skal ikke kun tænke i kasser, men forsøge at sammenstrikke nogle uddannelses- og arbejdsforløb, de kan honorere, siger han.