Fem års fængsel for stor narkohandel ved Lidl

Tirsdag faldt der dom i en sag mod en 38-årig mand fra Østjylland, som var tiltalt for i april 2020 at have handlet med fem kilo amfetamin.

Handlen foregik på parkeringspladsen ved supermarkedet Lidl på Banegårdsgade i Odder, fremgår det af en pressemeddelelse fra National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK.

Den 38-årige østjyde, der tirsdag blev dømt ved Retten i Randers, blev idømt fem års fængsel.

- Dommen var i overensstemmelse med anklageskriftet, og det er tilfredsstillende, at den dømte i tråd med vores påstand er blevet idømt en lang fængselsstraf for at medvirke til en stor amfetaminhandel, siger specialanklager i NSK, Rasmus Gyldenløve Jensen i en skriftlig kommentar.