Far i opråb: Husk cykelhjelmen!

Fem centimeter beskyttelse reddede i fredags Thomas Oxlund Orris’ søns hoved.

Thomas’ 13-årige søn var ude på vejene i Odder sammen med nogle af sine venner, da han pludselig mistede kontrollen over cyklen. Han røg af den regnglatte cykelsti og ud i græsset, hvor han fløj over styret og landede på hovedet og armen.

Resultatet blev et brækket kraveben, men et hoved uden skader. Sygehuset kunne efterfølgende fortælle, at han med høj sandsynlighed havde pådraget sig store hovedskader, hvis han ikke havde haft cykelhjelm på.