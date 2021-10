Færge til bilfri ø sejler på diesel: Nu skal den være grøn

Sidste år blev antallet af færgeafgange da også fordoblet, da det gik fra én til to. Men Tim Grønbech vil have flere:



- Færgen skal både dække et behov for øboerne, så man for eksempel kan nå en lægetid på fastlandet, og så skal vi have flere til at bosætte sig her, siger han.

Ked af udsigten til ny færge

En ny færge er muligvis en glædelig nyhed i mange ører, men for mange Tunø-beboere vækker det også en vis bekymring.

- Jeg blev faktisk lidt ked af det, da du sagde, vi skal have en ny færge. Fordi vi kan stole på den færge. Den har aldrig svigtet os, fortæller Lilian Olesen.

Og det er der noget om. Den nuværende Tunø-færge er kendt for at sejle i alt slags vejr.