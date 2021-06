Færge aflyser afgange efter uheld - dykkere tilkaldt

Samsø Rederi har aflyst to afgange torsdag morgen, da færgen er gået på grund.

Det skriver de på Facebook.

- Årsagen til aflysningen skyldes kraftig nordgående strøm uden for Hou, som har medført at færgen har været på grund på en sandbanke lige ved indsejlingen til Hou havn, skriver de i et opslag.

Sejlede den ind i molen?

Inge Jensen fra Skanderborg er en af dem, som torsdag morgen skulle have været med færgen. Hun så da færgen ankom, og ifølge hende lød dem som, at færgen sejlede direkte ind i molen.

- Jeg stod og snakkede med nogle af de andre, som skulle med færgen.

- Lige pludselig tuder den helt vildt med hornet, og så sejler den direkte ind i molen med et brag, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Klokken 9.00 fortæller hun, at hun fortsat venter på at komme afsted.