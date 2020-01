Per får langtidsledige i arbejde - nu modtager han pris

Hvert år kåres “Årets Rummelige Arbejdsplads” i Odder Kommune.

Og prisen for 2019, der blev uddelt fredag, gik denne gang til virksomheden Brolæggeren, der beskæftiger sig med alt fra brolægning ved motorvejsprojekter til private haveanlæg.

Men vigtigst af alt er fokusset på trivslen og sammenholdet i virksomheden, hvor ejer Per Møller har fået flere kontanthjælpsmodtagere i job og lære.

- Jeg syntes virkelig det er en tilfredsstillelse, og jeg nyder at se dem, der er kommet skævt i gang i livet, blomstre og lige pludselig rette sig op og føle stolthed.

Sammen med resten af virksomheden modtog han et diplom og en check på 15.000 kroner.

Per Møller var en glad ejer, da han modtog prisen.

Værdifuld for samfundet

Bag prisen står Det Lokale Beskæftigelsesforum, der blandt andet består af repræsentanter fra LO, Dansk Handicapforbund og Linda Ann Wienand (S) fra byrådet i Odder.

- Når man har en arbejdsidentitet, føler man, at man har en betydning og er værdifuld for samfundet. Derfor er det vigtigt med virksomheder, der kan rumme borgerne, der er langt væk fra arbejdsmarkedet, siger Linda Ann Wienand (S).

Jeg har jo selv været en udvikling igennem som knejt Per Møller, ejer

Og supplerer:

- Man skal kunne se ud over de normale regler og rammer, der findes, for at håndtere borgere der for eksempel er misbrugere eller er ramt af kriminalitet. Man skal kunne noget særligt, og det kan Per tydeligvis gennem humor.

Samtidig kan Per Møller trække på sin egen erfaring og ungdom.

- Jeg går til dem i øjenhøjde, som de er. Jeg har jo selv været en udvikling igennem som knejt og været en rod en gang. Så jeg kan snakke deres sprog.

I indstillingen til prisen står der blandt andet:

”Jeg vil gerne nominere Brolæggeren Aps, som har jeg haft et tæt samarbejde med i forbindelse med en vores langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Som arbejdsgiver, er Per en person, der skaber de gode sociale rammer, der gør at han dels begrænser sygefravær, men også formår at motivere sine ansatte.”