Tour de Himmelfart-ulykke: Nu er endeligt punktum sat

En bøde på 1500 kroner bliver den endelig dom i sagen om den dødelige ulykke, der fandt sted i maj 2019 ved cykelløbet Tour de Himmelfart.

For Statsadvokaten har læst sagen nøje igennem og ikke fundet grundlag for at anke dommen. Det bekræfter Statsadvokatens pressetjeneste overfor TV2 ØSTJYLLAND.

Anklager gik efter fængselsstraf

Det var Retten i Aarhus, der den 27. januar 2020 idømte den 28-årige kvinde, der sad bag rattet, en bøde på 1500 kroner.

Læs også Thomas blev tvunget tilbage til stikkehelvede - nu fortryder kommune

Anklageren havde ellers krævet fængselsstraf for uagtsomt manddrab.

Ifølge TV 2 Nyhederne blev den 28-årige kvinde frifundet for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. Hun fik dog bøden for ikke at have efterkommet de givne anvisninger for færdslen.

Kørte ned ad spærret vej

Den 18-årige cykelrytter Andreas Byskov Sarbo afgik ved døden af sine kvæstelser dagen efter ulykken den 31. maj 2018.

Han var blevet kørt ned af en bil under en enkeltstart i det østjyske cykelløb Tour de Himmelfart.

Læs også Svindlet for 500.000 - bankkunder bliver ved med at dele koder

Den dengang 27-årige kvinde kørte ifølge anklageskriftet fra sin bopæl, og kom kort efter til et lyskryds, hvor venstresving var forbudt grundet løbet.

To vagter iført refleksveste stod ved krydset for at forhindre, at bilister kørte ind på den ensrettede vej, der var forbeholdt cykelrytterne.

Bilisten foretog dog alligevel venstresvinget og kørte en kilometer, hvor vedkommende undervejs kørte forbi adskillige opsatte skilte, der angav, at færdslen var ensrettet imod bilistens kørselsretning. Derefter kørte bilisten frontalt ind i den 18-årige cykelrytter.