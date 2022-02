Elever blokerer gymnasium: - Vi vil have bedre seksualundervisning

Det samme lyder fra klinisk sexolog Gabriela Rehfeld:

- Det giver mening, for gennemsnitsalderen for seksuel debut med en anden er 16,5 år. Det har det været i Danmark i 40 år, siger hun.

Camilla Angaard Nielsen er godt tilfreds med dagens protest.

- Det er megafedt, at så mange har valgt at møde op de sidste to lektioner, for man kunne bare have taget hjem. Det viser, at der er rigtig mange, der synes, det er et vigtigt emne, og at det er vigtigt, vi får en obligatorisk og normkritisk seksualundervisning, siger hun.