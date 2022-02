Dropper løfte til udsatte ældre - nu kan Lis' yndlingssted blive solgt

Hun har været gæst på Saxild Strand hele ti gange og har mange minder knyttet til stedet. Eksempelvis en helt særlig bænk ved stranden, som hun er glad for at vende tilbage til.

- Det har betydet meget. Særligt nu efter min mand er død. Jeg lader op og møder mange søde mennesker, fortæller Lis Madsen om sine ophold.

Usikkerhed omkring tilbuddet

Sidste år lovede den daværende rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive (DF), at salget af Saxild Strand ikke vil få indflydelse på de ældres mulighed for ophold på hjemmet.

Den nytiltrådte rådmand Christian Budde (V) kan dog ikke stille den samme garanti.

- Vi håber og har en forventning om, at vi lander et sted, hvor vi får revitaliseret Saxild Strand, så vi kan tilbyde vores borgere et endnu bedre ophold derude, siger Christian Budde.