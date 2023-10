Drev narkofabrik på nedlagt landejendom – her er deres dom

Sidste år fik i alt 11 personer hele 120 års fængsel for at have en del af amfetaminproduktion og salg fra en nedlagt landejendom, men det tal er nu markant mindre.

Der er netop faldet dom i ankesagen om den såkaldte narkofabrik på Gyllingnæs syd for Odder. De syv, der ankede deres dom fra byretten, er alle også blevet dømt i Vestre Landsret.

Derudover blev beløbet, der skal konfiskeres fra Kim Kjærgaard Andersen nedsat til 70.000 kroner, og både Kenneth Nielsen og Nicki Schmücker Sørensen blev frifundet for krav om konfiskation.

Her er dommen over de syv tiltalte i landsretten. I parantes står deres dom i byretten.

Frifundet for flere forhold

Den mildere dom skyldes blandt andet, at et flertal i landsrettens dommerpanel ikke ville tage en strafskærpende bestemmelse i anvendelse, som muliggør, at man kan idømme en straf, som er hårdere end den strafferamme, som fastsættes i loven.

Strafferammen for grov narkokriminalitet er fængsel indtil 16 år.

To af de dømte - Ricki Sørensen og Nicki Schmücker Sørensen - blev frifundet for en række af de forhold, som de var blevet dømt for i byretten.

Ved byretssagen blev tre andre mænd og en kvinde også dømt. Det skete i sommeren 2022. De valgte imidlertid ikke at anke deres domme til Vestre Landsret, og ankesagen har derfor kun omhandlet de syv.

Blev afsløret af chattjeneste

Mændene blev dog i landsretten fortsat dømt for produktion, hensigt til produktion, opbevaring samt og køb og salg af ikke mindre end 316 kilo amfetamin.

De involveredes ageren på narkofabrikken er især blevet afsløret gennem den ellers krypterede tjeneste Encrochat, som fransk politi fik knækket koden til.

På den måde kunne politiet følge med i, hvad der skete på landejendommen, og hvornår der var gang i nye produktioner.

Det gjorde, at man tog bagmændene på fersk gerning.