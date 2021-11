DF'er: - Alt for mange familier bliver mødt med mistro af systemet

Hjælpen kan komme for sent

Familien Krøyer glæder sig over, at deres årelange kamp om at få hjælp til deres søn er nået til Christiansborg. De håber, at det både kan gøre en forskel for dem selv og for andre familier, der står i samme situation.

- Jeg synes, det er fantastisk. Jeg er helt mundlam lige nu, for jeg er så glad. Jeg er utrolig glad for, at vores historie når til Christiansborg, for der er vitterligt behov for hjælp på området, siger Brynja Krøyer.

På trods af, at familiens kamp nu bliver taget alvorligt af en politiker på Christiansborg, hænger frygten for, at hele deres situation en dag eskalerer og ender fatalt, stadig ved.

- Jeg frygter, at det her ender med et barn, der ikke får sin 9. klasses afgangseksamen, og at der kommer til at ske noget meget, meget voldsomt. Jeg frygter, han gør skade på sig selv, slår sig selv ihjel eller kommer til at slå en i familien ihjel, siger Brynja Krøyer til TV2 ØSTJYLLAND.