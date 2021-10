DF-medlemmer trak sig i protest – kan ikke stå inde for ekstreme pornofilm

DF laver en underhåndsaftale

I stedet for at smide John Rosenhøj på porten laver partiets hovedbestyrelse en underhåndsaftale med ham. For at sikre sit mandat i Odder Kommune skal han fortsætte som byrådsmedlem perioden ud og ikke genopstille til det kommende kommunalvalg. Det bekræfter Steen Thomsen, der er partisekretær for Dansk Folkeparti, til TV2 ØSTJYLLAND.

Planen er også, at han skal hjælpe med at køre det nye DF-kandidathold i stilling. En plan, som kandidatholdet i Odder altså ikke er med på.

- Vi har hele tiden fulgt lokalbestyrelsens anmodning, som var, at han skulle trække sig, fordi han har medvirket i nogle pornofilm. Aftalen var, at bestyrelsen ville sende en mail om, at han skulle trække sig, men pludselig trækker de sig selv, og så tager jeg over, siger Steen Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.



Dansk Folkepartis hovedbestyrelse havde håbet, de på den måde kunne undgå, at det kom frem, at et af deres folkevalgte politikere laver porno.

Det lykkes dog ikke. Den 18. september, hvor partiet afholder årsmøde, står en tidligere prostitueret frem i Ekstra Bladet og beskylder John Rosenhøj for i årevis at have tilbudt hende som sexslave med ydelser såsom afføringssex og brutal mishandling. Den info er ny for partiet, som kun kendte til hans medvirken i pornofilm, og herefter vælger de at han skal melde sig ud af partiet omgående.



Ifølge John Rosenhøj er disse beskyldninger 'direkte løgn'.