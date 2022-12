Det lysner en smule på øen med den dystre fremtid

Med økonomiudvalgets godkendelse af udviklingsplanen forventer han, at byrådet godkender det på mandag.

Godt signal at sende

Herefter mangler der svar på en række spørgsmål, blandt andet økonomiske. Det er noget af det, der skal arbejdes videre med nu, forklarer Martin Mikkelsen (K), der er medlem af økonomiudvalget.

- Der er mange ubekendte i det, som vi skal kigge nærmere på, siger Martin Mikkelsen, der også forventer et ja i kommunalbestyrelsen på mandag.



- I kommunalbestyrelsen er der en enighed om, at vi gerne vil øen. Og det arbejde, man har lavet med fonden omkring købmanden for eksempel, er et rigtig godt signal at sende til både omverdenen og os politikere, om at man kan stå sammen derovre. Det rammer mig lige i hjertet, siger kommunalpolitikeren.

- Der har historisk været nogle kampe, der måske ikke har været en fordel for øen. Jeg tror ikke, man skal tro, at det er bedre at være en del af Aarhus, så jeg vil appellere til at droppe den retorik og så samarbejde, siger Martin Mikkelsen.

- Nu har vi et kæmpe ansvar

Og det er Tim Grønbech da også enig i.

- Nu har vi et kæmpe ansvar som øboere. Vi skal stå sammen og ikke modarbejde kommunen. Nu siger man i Odder, at man vil det her, og det skal vi bakke op om, siger Tim Grønbech.