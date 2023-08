Deres festival lukkede - nu tager lokale sagen i egen hånd

I 2020 lukkede Tunø Festival efter at have budt gæster velkommen i 33 år.

- Da festivalen afgik ved døden, var der mange, der spurgte, hvad man så skulle gøre. Jeg kom så med ideen, der handlede om at lave et arrangement, som i højere grad tager afsæt i øen, fortæller Lars Borup, der er koordinator på Tunø Dagene.

Handler om synlighed

Til Tunø Dagene kommer gæsterne ikke til at møde verdenskendte bands på kæmpescener. Men der er musik, kunstudstillinger, yoga og solnedgangsfest.

For arrangørerne har det vigtigste nemlig været hyggen.

- Vi håber at give folk et par rigtig gode dage med mange forskellige oplevelser. Oplevelser som ikke minder om en kæmpestor festival, siger Lars Borup og tilføjer:



- Det er et arrangement, der prøver at favne Tunø-ånden. Det er et bredt spektrum af, hvad øen kan tilbyde, og det skal først og fremmest være rigtig hyggeligt.

Lars Borup håber først og fremmest på, at gæsterne får en god oplevelse.

- Det her handler om at give noget synlighed og aktivitet omkring øens eksistens. Vi håber, at det er med til at holde liv i øen og gøre folk glade. Og så at det kan give et økonomisk afkast til øens erhverv, siger han.

Tunø Dagene varer fra 11. august til 13. august.