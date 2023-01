De vandt første kamp - nu har de fået en ny modstander

Ægteparret Palle og Henriette Toftegaard fra Torrild i Odder Kommune havde ellers lige åndet lettet op.

De var - efter en længere kamp - sluppet for at få et biogasanlæg som nabo og kunne få lov til at beholde udsigten til de åbne marker.

Men nu er parret på barrikaderne igen, fordi der kommet nye planer på bordet om et stort grønt anlæg. Denne gang en solcellepark, som parret mener, ødelægger områdets flotte natur.

- Det ligger på et af kommunens højeste punkter, så det vil kunne ses flere kilometer væk. Det skæmmer området, siger Palle Toftegaard.



Sidste år kæmpede borgerne Torrild mod et biogasanlæg. Det blev droppet efter store protester. Men nu er der i stedet planer om to store solcelleparker på omkring 100 hektar.

Og endnu en gang er Palle og Henriette Toftegaard på barrikaderne. Parret har brugt flere hundrede timer i kampen om at undgå en solcellepark i baghaven.

- Man bliver så træt. Men faktisk også rigtig vred efterhånden, over at de vil udsætte os for det her. Vi bliver tromlet over. Vi er jaget vildt. For der bliver ved med at være noget herude, vi skal forholde os til, siger Henriette Toftegaard.

Alle høringssvar bliver læst

Formand for Klima- og Planudvalget i Odder Kommune, Kresten Bjerre (R), er ked af, at parret ikke føler sig lyttet til. Han understreger, at alle høringssvar bliver taget i betragtning, inden kommunen træffer en beslutning om solcelleanlægget.

- Alle høringssvar bliver gået igennem og har vægt. Men det er ikke det samme som at et negativt høringssvar bliver taget til følge, siger han.

Der kan indleveres høringssvar til og med d. 19. Januar.