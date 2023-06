De kunne ikke støbe betonen: Dårligt vejr udskyder projekt med et halvt år

Den 18. august havde Odder Kommune indbudt til festlig indvielse af den nye park ved siden af rådhuset kaldet Folkeparken.

Det kommer så ikke til at ske. Festen er udsat med et halvt år frem til maj 2024, oplyser Odder Kommune i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at det på grund af forårets vejr med megen regn og kulde ikke har været muligt at støbe det betonfundament, der skal bruges til parkeringsplads og multibane. Derfor har det heller ikke været muligt at komme i gang med beplantningen, som nu er udsat til efteråret.

- Derfor kan parken ikke nå at være flot og grøn til den 18. august, skriver Odder Kommune, og tilføjer, at udskydelsen ikke betyder nogen væsentlig merudgift i forhold til det allerede aftalte budget.

Vigtig "ingrediens" i restordre

En anden udfordring er, at man ikke har kunnet skaffe et transformatorhus til en mølle, der skal laves i parken. Rådhusmøllen, som den kaldes, skal bygges rundt om transformatoren, som er i restordre.

- Vi er ærgerlige over, at det er nødvendigt at udskyde, men på den her måde får vi langt den bedste indvielse af parken, siger Henning Haahr, der er kommunaldirektør i Odder Kommune.

Dele af Folkeparken bliver klar til brug i løbet af sensommeren, så folk kan tage forskud på glæderne.