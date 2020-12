De havde frygtet det værste, men det går rigtig godt

Tendensen kan også mærkes i Aarhus lidt nord for Odder. Det fortæller Claus Bech, der er formand for Aarhus Cityforening.

- Der er klart en bevidsthed om at købe lokalt og støtte sine butikker. Jeg forstår godt, at folk handler på nettet i den her situation, og det er den her kombination, vi kommer til at se i fremtiden. Noget køber man på nettet, og noget køber man i de fysiske butikker, for de fysiske butikker kan noget mere, siger Claus Bech til TV2 ØSTJYLLAND.