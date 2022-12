De har alle droppet skolen: 7-årige Frej var aldrig i tvivl

- Børnene står lavt, når der bliver uddelt hænder

Denne dag kommer De Frie Fugle klokken 11. Her mødes de hos familien Wienke Valdgaard, og en af de andre forældre står for undervisningen – eller det de kalder temaet. I dag er det engelsk, som begynder med en sang udenfor.

Det må også lidt være en kritik i forhold til det etablerede?

- Ja, det kan man ikke helt undgå. Jeg ser det ikke som et decideret fravalg af folkeskolen, men et tilvalg, fordi vi har mulighed for at give vores børn det her. Men der er ikke nogen tvivl om, at på nuværende tidspunkt har vi ikke lyst til at vælge folkeskolen til, siger Alice Wienke Valdgaard.

Familien har renoveret en af de gamle længer på gården, som nu er en form for klasselokale. Her trækker de ind, hvor engelskundervisningen fortsætter for de store børn, som går i 1. og 2. klasse, imens de mindre søskende laver opgaver.