Cyklist trodsede vigepligt: Kørte sammen med motorcyklist

Den 18-årige blev behandlet af en ambulance, som blev tilkaldt til stedet. Han fik både en flænge i hovedet og skader på tænderne. Motorcyklisten slap ifølge døgnrapporten med smerter i knæ og fod.

- Min vurdering er, at cyklisten får en bøde for ikke at have overholdt sin vigepligt, fortæller vagtchefen.

Uheldet skete klokken 15.16.