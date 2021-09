Byrådspolitiker melder sig ud af DF efter sexsag

Først trak han sig som borgmesterkandidat i Odder Kommune og nu melder han sig ud af Dansk Folkeparti.

Byrådsmedlemmet John Rosenhøj var stemmesluger ved kommunalvalget i 2017, hvor han fik 45 procent af alle stemmer på Dansk Folkeparti. Men fra nytår er den politiske karriere slut.

John Rosenhøj blev lørdag morgen i Ekstra Bladet anklaget for at have solgt en kvinde som slavetøs til ekstreme sexydelser som afføringssex.

Og lørdag eftermiddag fortæller partifællen Jan Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND, at John Rosenhøj har meldt sig ud af Dansk Folkeparti.

Partisektretær og folketingskandidat i Dansk Folkeparti Steen Thomsen bekræfter samme oplysning over for Ekstra Bladet og tilføjer, at det sker efter en drøftelse med partiledelsen.

John Rosenhøj fortsætter imidlertid som byrådsmedlem i Odder Kommune frem til nytår.



TV2 ØSTJYLLAND har lørdag forgæves forsøgt at få en kommentar fra John Rosenhøj.