Budgetaftaler på plads: Østjyske kommuner finder penge til grønne tiltag

Aftalen slåes op på at være en "bæredygtig budgetaftale". Der skal blandt andet afsættes et årligt beløb til at arbejde med biodiversitet, startende med 500.000 kroner i 2022 og op til 1,3 millioner kroner i 2025.



I budgettet fremgår det også, at det har været en svær budgetlægning, da de især er presset på det specialiserede socialområde og ældreområdet. Det skyldes blandt andet, at det i 2021 har været udfordringer med at holde budgetterne.

I Horsens er alle med

I Horsens Kommune er alle otte partier og lister enige om den nye budgetaftale, og det glæder borgmester Peter Sørensen (S).

- Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes at skabe enighed med alle partierne om kommunens budget 2022 og overslagsårene 2023 til 2025. Vi et blevet enige om et budget, der virkelig er visionært og som skaber endnu bedre vilkår for det gode og trygge liv med muligheder, oplevelser og fællesskaber for alle, siger han i en pressemeddelelse fra Horsens Kommune.