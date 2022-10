Borgere og politikere klappede af hinanden efter afgørelse

Biogasanlægget var beregnet til at fylde 16 hektar. Protesterne mod det skyldtes blandt andet frygt for lugtgener og støj samt bekymring for landsbymiljøet og huspriserne.



Henriette Toftegaard Jensen har ikke ønsket at pege på et alternativt område. Optimalt set ønsker hun og flere borgere, at placeringen af anlægget bliver uden for de bolignære områder og gerne i nærheden af motorvejen.

- Det er rigtig, rigtig svært at finde en placering i Odder Kommune, og jeg er da ked af, hvis det går ud over andre, siger Henriette Toftegaard Jensen.