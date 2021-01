Bekymret elevrådsformand: - Nogle sidder som zombier foran skærmen

Foreløbig er folkeskolerne lukket ned til og med 7. februar. Der er tilbydes dog nødpasning på skolerne for elever fra 0. til og med 4. klasse, så forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor, kan få passet deres børn.

I sidste uge sagde statsminister Mette Frederiksen under en debat i Folketinget, at det kan blive aktuelt at lade restriktionerne løbe i længere tid.