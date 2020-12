Beboere og ansatte smittet på plejecentre

Det gælder for plejecenter Tjørnehaven i Galten – men kun på stedets første sal.

- Forbuddet indføres, fordi der er konstateret et smitteudbrud i afdelingen på første sal. Afdelingen er isoleret, der er fokus på pleje af de berørte beboere, og arbejdet med smitteopsporing er i gang, oplyser Skanderborg Kommune mandag på sin hjemmeside og skriver videre:

- Restriktionerne betyder, at det ikke er muligt at besøge beboere på plejecentrets 1. sal med mindre der er tale om kritiske situationer, eller at man er den nærmeste pårørende.

Af selve påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed, dateret den 26. december, fremgår det, at der per den dato er registreret tre smittede beboere og tre ansatte.