Anders vil have tilflyttere - men ikke i sit grønne åndehul

Og ifølge udvalgsformanden i Økonomi- og Erhvervsudvalget og nuværende borgmester, Uffe Jensen, vil adgangen til natur i forbindelse med bofællesskabet ikke blive et problem.

- Vi synes faktisk, at det vil tilføre området en værdi med et fællesskab. Det kan fint forenes med naturen, og adgangen til stranden vil stadig bestå for Saksilds borgere, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Og der er ikke tale om, at der skal fældes skov, for at der kan komme et bofællesskab.