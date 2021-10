12-årige Jakob kan være livsfarlig: SF og V vil gøre mere på området

Jakob har adskillige diagnoser og får ofte psykoser. Forældrene frygter for familiens sikkerhed, da han tidligere har truet med at slå hele familien ihjel. De kritiserer samtidig kommunen for gentagne gange at have ignoreret de anbefalinger, som regionen og landets eksperter er kommet med og for ikke at have tilkendt Jakob den hjælp, han har brug for.