Nye krav om mundbind rammer Syddjurs

Kravet gælder fra mandag den 16. november 2020.

- Det, vi ser i Syddjurs lige nu, er en stigning i antal smittede, og det er derfor, vi indfører det midlertidige krav, siger chef for børn og læring i Syddjurs Kommune, Per Larsen, Til TV2 Østjylland.

Kravet om mundbind kommer også til at gælde, hvis man ankommer til skolen eller institutionen for at deltage i en samtale. Mundbindet må igen fjernes, når man sidder ned.