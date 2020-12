Forældre jubler: Nu slipper deres børn for at pendle langt til skole

Siden har forældre kæmpet for at få en overbygning på folkeskolen i Glesborg. Og nu har Socialdemokratiet altså meldt ud, at de støtter forslaget sammen med SF, Enhedslisten og De Konservative.

Dermed er der flertal i kommunalbestyrelsen, og Socialdemokratiet skriver i en pressemeddelelse, at der oprettes en overbygningstilbud på Glesborg Skole, der starter med 7. Klasse i skoleårets 2021/22, hvorefter overbygningen fortsætter med 8. klasse i 2022/23 og 9. klasse i 2023/24.

- Det er vigtigt for et lokalområde, at der er en lokal skole, og det er også godt for foreningslivet, siger Vita Glad Petersen.

Hendes søn går til håndbold, fodbold og badminton, og det ville han ikke kunne, hvis han skulle pendle.

Samtidig mener hun, at det ville skabe ulighed i området, hvis ikke man havde en overbygning på den lokale folkeskole.

- Det ville skabe et A- og et B-hold, hvor dem, der har råd, tager på den lokale friskole, imens de andres børn skal pendle, siger hun.

Forældrene i midten af Djursland har skrevet høringssvar, holdt møder med politikere, skrevet læserbreve og meget andet for at råbe politikerne op, og tirsdag d. 15. December kl 17:00 forventes det så, at kommunalbestyrelsen vedtager beslutningen om en overbygning på Glesborg Skole.