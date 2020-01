Massive Attack tager toget til Northside til sommer

Et ønske går i opfyldelse for festivalen Northside, når det engelske band Massive Attack 6. juni går på scenen i Ådalen i Aarhus.

Bandet, der står bag hits som "Teardrop" og "Unfinished Symphony", har længe været på festivalens og publikums ønskeseddel.

- Massive Attack er en "dream come true" for os (et ønske, der går i opfyldelse, red.).

- De har altid været banebrydende, og igen tager de det hele til næste niveau, når de på denne tour så radikalt sætter fokus på bæredygtighed, siger festivalchef Brian Nielsen i en pressemeddelelse.

Massive Attack, der består af britiske Robert "3D" Del Naja og Grant "Daddy G" Marshall, har solgt flere end 13 millioner albums på verdensplan.

Bandet har stået fadder til den såkaldte Bristol-sound, som har været ledestjerne for flere elektroniske bands verden over.

Massive Attack passer ifølge festivalchefen godt til den aarhusianske festivals fokus på bæredygtighed.

Bandet har indledt samarbejde med forskere fra universitetet i Manchester om, hvordan musikbranchen kan nedsætte dets CO2-forbrug.

Det handler blandt om den udledning, der kommer fra transporten af grej og mandskab, når musikerne drager på turné.

Bandet går foran med et godt eksempel ved at tage tog på turné i hele 2020.

Simon Kvamm. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Simon Kvamms Hugorm på Northside

Northside løfter også sløret for tre andre navne.

Det er danske Hugorm, der opstod i 2017 i mødet mellem Nephew-frontmanden Simon Kvamm og musikerne Morten Gorm og Árni Bergmann Jóhansson.

Derudover byder festivalen på tidligere Sonic Youth-bassist Kim Gordon og hiphop-fænomenet Little Simz.

Den 11. udgave af Northside finder sted i dagene 4. til 6. juni 2020.