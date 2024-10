Alling Å er reddet: - Det er et stort øjeblik

- En miljøkatastrofe er afværget. Det er nu cirka 10 måneder siden, at skandalen med jordskredet ved Nordic Waste syd for Randers ramte overskrifterne. Randers Kommune har nærmest lige siden arbejdet på at forhindre, at den nærliggende å - Alling Å - skulle blive forurenet. Og nu lader det til, at missionen er lykkes. Det fortæller Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune, på et pressemøde mandag, efter at Alling Å igen kan løbe naturligt.

Det er på alle måder en vigtig milepæl for os Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør, Randers Kommune

Siden december 2023 har åen været holdt i gang af rør, der pumpede og omdirigerede vandet i åen. Det gjorde man, fordi der var risiko for, at vandet blev forurenet af jord fra Nordic Waste. Randers Kommune har de seneste dage testet og overvåget Alling Å for at vurdere, om åen igen kan løbe frit.

Jeppe Kaas Schmidt fortalte på pressemødet, at naturen nu tager over, så åen igen kan løbe naturligt.

Efter fem dages testperiode er kommunen mandag formiddag klar til at offentliggøre resultatet af de mange måneders pumpen. - Vi har etableret 360 meter ny å, der er så tæt på det naturlige som muligt. Det er på alle måder en vigtig milepæl for os, siger Jesper Kaas Schmidt. Helt konkret betyder det, at åen forhåbentligt kan løbe naturligt igen uden hjælp fra pumper, og det var ikke noget, kommunaldirektøren havde turdet håbe på. - I marts havde jeg ikke i min vildeste fantasi troet, at vi kunne stå her. Det er et meget stort øjeblik, at vi har en ny å, og at den løber naturligt, siger Jeppe Kaas Schmidt. I nabokommunen Norddjurs, har der også været sået tvivl om projektet.

Selvom Alling Å ikke ligger i Randers, kunne den forurenede jord fra Nordic Waste potentielt ramme åen alligevel.

Frygtede regning Benno Blæsild er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs, hvor Alling Å løber igennem. I december fortalte han til TV2 Østjylland, at risikoen for at forureningen ville ramme åen, og dermed kontaminere vandet, var stor. Derfor frygtede han, at regningen i sidste ende ville lande på Norddjurs Kommunes bord, selvom Nordic Waste-skandalen bor i Randers. Efter Jesper Kaas Schmidt udmeldning mandag ser det dog umiddelbart ud til, at krisen er afværget, og at nabokommunen ikke skal frygte en regning. - Vores opgave var, at redde Alling Å, og vi har sikret, at der ikke er nogen forurening, og det her gør, at man kan være ganske rolig, siger Jeppe Kaas Schmidt. Næste skridt er at fjerne resten af pumperne og lave et rensesystem til åen.