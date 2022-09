Voldsom el-regning kan koste 179 år gammel kro livet

Fokus andre steder

Corona er nemlig afløst af krig i Ukraine, og de tilhørende hastigt stigende energipriser. Blandt andet på el.

I år har Hilding Hvid indtil videre brugt 170.000 kroner på strøm. Det er 115.000 mere end samme tid sidste år, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han erkender, at han ikke har holdt nøje øje priserne på el.

- Vores politikere har hele tiden sagt, at der går ikke lang tid, før vi har styr på Putin. Så strøm har jeg sgu ikke tænkt på, fokus har været et helt andet sted efter to år med coronalukninger, siger Hilding Hvid.

Naiv

Kroejeren siger selv, at han nok har været en smule naiv. Selvom han har fået øjnene op for, at der skal spares på strømmen, er der er ting, der ikke kan slukkes for og skrues ned for, når man driver hotel og restaurant.

- Det er livsnødvendigt, at vi har varer på køl og frost, siger Hilding Hvid.

Han frygter, at energikrisen kan koste kroen livet, hvis der ikke kommer en løsning på de kraftigt stigende energipriser.

- Det kan jo blive, at vi er nødt til at lukke butikken, afskedige vores medarbejdere og lukke og slukke det hele, så der er ikke noget, der bruger strøm, siger kroejer Hilding Hvid.

Han har ejet kroen i 35 år. Kroen har eksisteret siden 1843, og har titel af kongelig privilegeret kro