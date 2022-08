Voldsom brand rasede på havnen i Grenaa

Politi og brandvæsen var natten til tirsdag og tidligt tirsdag morgen til stede ved en voldsom brand på Grenaa Havn.

Status klokken 9.45 er, at brandvæsnet fortsat er til stede og i gang med den sidste slukning, oplyser Østjyllands Brandvæsen.

- Vi er snart færdige, men er der nok det meste af formiddagen.

Den røg, som tidligere var tyk og sort, og som fik politiet til at anbefale at lukke døre og vinduer, er nu hvid og ikke længere farlig på samme måde.

På skrotoplægget var der meget metal- og elektronikaffald. Brandvæsnet kan derfor ikke afvise en kortslutning i eksempelvis et bilbatteri.

- Der er gået ild i et skrotoplag, og vi er ved at skille det ad, så vi kan få slukket, fortæller vagtchef ved Østjyllands Brandvæsen Steen Boye.



Brandvæsnet fik meldingen kort efter klokken et i nat, og et forsigtigt skøn er, at man vil være til stede til klokken ni-ti, vurderer vagtchefen.

- Vi har indsat massivt på det og etableret vandforsyning fra havnebassinet, siger Steen Boye til TV2 ØSTJYLLAND.