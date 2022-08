Voldsom brand i Grenaa: Luk døre og vinduer

Politi og brandvæsen er lige nu til stede ved en voldsom brand på Grenaa Havn.

Beboere i området anbefales at lukke døre og vinduer, skriver politiet på Twitter.

- Der er gået ild i et skrotoplag, og vi er ved at skille det ad, så vi kan få slukket, fortæller vagtchef ved Østjyllands Brandvæsen Steen Boye.



Brandvæsnet fik meldingen kort efter klokken et i nat, og et forsigtigt skøn er, at man vil være til stede til klokken ni-ti, vurderer vagtchefen.

- Vi har indsat massivt ind på det og etableret vandforsyning fra havnebassinet, siger Steen Boye.