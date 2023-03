Voldsom brand har rystet gymnasie: Elever kørt i pendulfart til lægen

En voldsom sag om en ifølge politiet påsat brand på Campus Djursland tirsdag aften har rystet det lille samfund omkring campus og gymnasiet i Grenaa.

- Efter første nat og chok, tænker man, 'gud jeg er egentlig angst', så kommer man til læge. Så vi havde en fast pendulfart op til lægen i går (onsdag, red.) med de berørte, fortæller rektor på Grenaa Gymnasium Helene Bendorff Kristensen.

Nærpolitiet har onsdag og torsdag været med en mobil politistation i området, hvor mange berørte har henvendt sig til betjentene og været bekymrede.

Bekymringerne mærker rektor nu også på dagseleverne.

- Så derfor tror jeg, at det er rigtig fint at få en krisepsykolog, der kan lave en eller anden form for gruppeforløb eller gruppeterapi, siger Helene Bendorff Kristensen.

Lettet gymnasieelev

TV2 Østjylland mødte torsdag gymnasieeleven Sofie Søndergaard Christensen, der går på samme gymnasium som nogle af de involverede.

- Jeg er fuldstændig chokeret, siger Sofie Søndergaard Christensen, som først tænkte, at det kunne være et stearinlys eller andet, der havde forårsaget branden.

Det er svært for hende ikke at kende hele historien om branden og årsagen til den, fortæller hun. og hun oplever, at der nu opstår rygter om sagen, ligesom forskellige teorier bliver spredt.

- Man kan bare mærke, at alle snakker om det, og det er klart, for man har også brug for at snakke om det.



- Jeg var glad for at høre, at menneskerne på værelset ved siden var på studietur og ikke var der. Jeg var mest lettet over, at der ikke var flere, der var blevet skadet, fortæller hun.



Torsdag er en 25-årig mand blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Randers. Han nægtede sig skyldig i forsøg på manddrab, men erkender vold.