Vil forbyde gigant i alt kommunalt byggeri

Når Norddjurs Kommune fremover bygger nyt og renoverer kommunale bygninger, bør det ske uden brug af isoleringsmaterialer fra Rockwool, så længe virksomheden fortsat har aktiviteter i Rusland.

Det mener byrådsmedlem for Liberal Alliance Jens Meilvang. - Vi har gjort alt, hvad vi kan i kommunen for at hjælpe Ukraine. Derfor synes jeg, det er fornuftigt, at vi også sender et signal om, at det ikke er i orden at have aktiviteter i Rusland, imens landet fører en ulovlig krig i et land i Europa, siger Meilvang, der har forslaget med til byrådsmødet tirsdag eftermiddag.

quote Kommuner bygger jo rigtig meget i løbet af et år. Så jeg synes egentlig bare, det er en oplagt mulighed. Jens Meilvang, Liberal Alliance

I Københavns Kommune stemte et flertal for et lignende forslag i juli, og Jens Meilvang mener, at flere kommuner bør gøre det samme. - Den er kopieret af Københavns Kommune, men det gør den jo ikke dårligere. Hvis flere kommuner følger trop, så kunne det måske lægge et forholdsvis stort pres på Rockwool. Kommuner bygger jo rigtig meget i løbet af et år. Så jeg synes egentlig bare, det er en oplagt mulighed, siger han. Mener ikke det er ulovlig forskelsbehandling Rockwool reagerede allerede i forsommeren, da lokalpolitikere fremsatte forslaget i flere sjællandske kommuner. Virksomheden gik til Dansk Industri, der satte jurister på sagen, og ifølge dem er der tale om ulovlig forskelsbehandling. - Kommuner må ikke forskelsbehandle i deres udbud. I den danske udbudslov og EU's udbudsdirektiv er det et grundlæggende princip, at der skal være ligebehandling, skriver Rockwool på virksomhedens hjemmeside. Jens Meilvang er dog af en anden opfattelse. - Jeg tror godt, en kommune selv må bestemme, hvor de vil handle. Der er jo mange kommuner, der har alle mulige andre aftaler. Nogle kommuner siger, at de kun vil købe økologisk, andre vil ikke investere i aktier, der har noget med våben at gøre, eller benytte byggefirmaer, hvis de ikke har lærlinge ansat. Men selvfølgelig sætter vi ikke noget i gang, før der ligger et fuldstændig klart juridisk grundlag for at gøre det, siger Meilvang. Mener andre kan levere Har du undersøgt, om der findes andre isoleringsmaterialer, kommunen kan bruge i stedet for? - Ja, jeg har forhørt mig blandt nogle håndværkere, og der fik jeg at vide, at der er rigtig mange firmaer fra rigtig mange lande, der lever op til de danske krav, så det vil man 100 procent kunne. Nu er det jo ikke så længe siden, du trykkede hånd med Volodymyr Zelenskyj, da han var i Danmark. Har det spillet ind? - Nej, ikke lige her. Jeg har faktisk fra krigens begyndelse været meget aktiv i forhold til Ukraine.

quote Jeg synes, at det er et godt forslag. Og da jeg læste om det første gang, tænkte jeg bare, at det var en god idé. Jens Meilvang, Liberal Alliance

Kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, at det er en populistisk måde at promovere sig selv på? - Ja, det kan jeg godt. Men jeg synes, at det er et godt forslag. Og da jeg læste om det første gang, tænkte jeg bare, at det var en god idé. Tror du, du får det igennem byrådet? - Jeg er lidt i tvivl. Hvis jeg havde været mere taktisk og sat mig sammen med de forskellige partier og spurgt, om vi ikke skulle gøre det her sammen, så tror jeg ikke, at der var nogen, der havde sagt, at det var en dårlig idé. - Kommuner skal selv bestemme Flere partier i byrådet i Norddjurs Kommune - blandt andre Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti - har på forhånd tilkendegivet, at de ser positivt på forslaget, mens Det Konservative Folkeparti på forhånd afviser forslaget, da partiet mener, det er en sag, der skal håndteres landspolitisk. Og også blandt de partier der er positivt stemt, undrer det, at Jens Meilvang ikke tager sagen op i Folketinget, hvor han også sidder.

quote Rockwool overholder alle sanktioner, hvilket er bekræftet af Erhvervsstyrelsen Rockwool.com