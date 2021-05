Vigtigt smittetal stiger fortsat på Djursland

Borgmester i Syddjurs, Ole Bollesen (S) siger til TV2 ØSTJYLLAND, at incidenstallet er bekymrende.

Ifølge borgmesteren peger antallet af positive prøver her i weekenden dog på, at kurven er ved at knække.

Satser på smitteopsporing

Borgmesteren siger, at man på rådhuset har fulgt den stigende smitte i kommunen tæt den seneste tid.

Kommunens indsats består blandt andet i, at der er oprettet et team, der hjælper Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporing.

- Ved Ryomgård har der været et voldsomt udbrud. Der har vi sat stort ind med smitteopsporing. Ellers er det en håndholdt strategi, hvor vi prøver at sætte ind mod smitten, der hvor den er, siger Ole Bollesen.

Han fremhæver også skoleområdet som et område, hvor der arbejdes hårdt på at undgå smitte mellem eleverne.

Ifølge borgmesteren viser tallene, at smitten nu er fordelt over flere aldersgrupper.

- Til at begynde med så det ud til hovedsageligt at være unge, men nu er det både unge og gamle, siger Ole Bollesen, der også understreger, at det er forventeligt med en stigning i smitten på grund af den generelle genåbning.

Norddjurs ikke længere på førstepladsen

Den testkorrigerede incidens er steget med to i Norddjurs Kommune, til gengæld har kommunen ikke længere den højeste incidens i Danmark. Kommunen er blevet overhalet af Ishøj, der en incidens på 182.

I Norddjurs har man blandt andet øget testkapaciteten i samarbejde med Region Midtjylland.

- Vi skal alle gøre os umage, så vi kan få knækket kurven. Vi gør lige nu alt det, som man i andre kommuner har erfaret hjælper med at få smitten ned, sagde borgmester i Norddjurs kommune, Jan Petersen (S), til TV2 ØSTJYLLAND lørdag.