VIDEO: Se de søde pingviner blive lukket ud

Pingvinerne kræver nemlig en særligt ventileret luft, da de ikke kan tåle den samme som os mennesker.

Og for at pingvinerne kan have det godt, er det nødvendigt at have et kompliceret ventilationsanlæg, der kan filtrere de svampespor i luften, som pingvinerne ikke er vant til.

- Vi har valgt at være ambitiøse, fordi vi mener, at det er en unik og special oplevelse for vores gæster. Man får en fornemmelse af, hvad det er for en verden, pingvinerne lever i. Det kan noget helt særligt, siger han.

Mangler stadig de sidste tilladelser

Det var meningen, at anlægget skulle stå færdigt i påsken, så gæsterne kunne komme og se det nuttede dyr da, men i stedet er det blevet sommerferie, og det håber direktøren kan lokke endnu flere på visit.

- Der er ingen tvivl om, at det booster interessen både blandt feriegæsterne og de lokale. Jeg tænker også, at vi vil kunne se det på vores årskortsalg til særligt de lokale, siger han.