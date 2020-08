VIDEO: Organist fejrer 40 års jubilæum med maraton-koncert

Et 40-års jubilæum kan fejres på mange måder, og organisten Per Rasmus Møller har valgt en speciel en af slagsen.

Han har arrangeret en 12 timers non-stop orgelkoncert i Vejlby Kirke ved Allingåbro på Djursland, hvor han har spillet til bryllupper, konfirmationer og begravelser i hele 40 år.

Koncerten startede lørdag middag kl. 12 - og de i alt 10 organister spiller indtil midnat kl. 24.

- Det er da en dejlig oplevelse, må jeg sige. Grunden til, at jeg har været her i så mange år, er selvfølgelig også, fordi det er et godt sted at være, siger Per Rasmus Møller.

TV2 ØSTJYLLAND besøgte Vejlby Kirke i starten af maratonkoncerten. Indslaget fra besøget kan ses øverst i artiklen.