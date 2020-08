VIDEO: Kronprinsessen i corona-brøler - nu indrømmer hun smutter

Vi fleste kender nok efterhånden til, at man kan glemme, at vi ikke skal give hånd i denne coronatid, at vi skal huske mundbindet, at vi skal huske at spritte af, og at vi skal holde afstand.

Indimellem kan det glippe, og det kan ske for alle – også selveste Kronprinsesse Mary.

Det blev tydeligt i går, onsdag, da Kronprinsesse Mary besøgte Kattegatcentret i Grenaa, fordi hun som præsident for WWF Verdensnaturfonden skulle udsætte to sømrokker.

Kronprinsesse Mary og Verdensnaturfondens generalsekretær Bo Øksnebjerg glemte onsdag, at vi ikke skal give hånd i disse coronatider.

Kronprinsessen blev blandt andet taget imod af Verdensnaturfondens generalsekretær Bo Øksnebjerg, og her gav hun ham høfligt hånden.

Dagen derpå indrømmer kronprinsessen på Instagram, at hun onsdag glemte, at vi skal undgå håndtrykket i disse tider.

- Til lands, til vands og i luften - vi skal vænne os til at bære mundbind. Det er vigtigt, at vi sammen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, starte hun opslaget, og fortsætter:

- I går var jeg i Grenaa til mit første officielle besøg efter sommerferien. Til vands og i luften gik det fint, men til lands smuttede det for mig, og jeg kom desværre til at give hånd. Det mindede mig om, hvor vigtigt det er, at vi hjælper hinanden med at leve op til anbefalingerne. Pas på jer selv, og pas på hinanden, skriver kronprinsessen.

Derfor blev sømrokkerne sat fri

Sømrokken er en 425 millioner gammel art, som måske er ved at forsvinde fra det danske farvand. Måske fordi man mangler viden.

Man mangler viden om, hvor mange der er, hvor de svømmer hen, og hvordan miljøpåvirkninger ændrer deres livsvilkår.

- Det er kæmpestort. Det er noget, vi har arbejdet på i flere år, siger Mathilde Sort, havbiolog ved WWF Verdensnaturfonden.

Hun har stået for at tage DNA-prøver af de sømrokker, som bliver sat ud for at sikre sig, at det er de rigtige rokker, som bliver sluppet fri i Kattegat.

I alt er der 14 arter af rokker i de danske farvande – og de ligner hinanden ret meget. For selv for en trænet havbiolog kan det være svært at kende forskel.

Sømrokken kan blive op til 1,2 meter. Sømrokken er heller ikke giftig. Den har fået sit navn, fordi den har små torne ned langs ryggen.

Flere af arterne er decideret truet af udryddelse, og sømrokken er i kategorien ’nær truet’ ifølge World Conservation Union (IUCN).

- Det er derfor, vi sætter ind nu, for så kan vi måske nå at vende kurven, før den kommer over i de rigtige kritiske røde kategorier, siger Matilde Sort.