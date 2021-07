VIDEO: John redder strandet hval med sine bare næver

- Så en IKEA-taske kan altså bruges til mange ting, griner John Mortensen.

Bliver hyldet som en helt

Lørdag morgen var han igen forbi havnen på sin cykel for at tjekke, at marsvin-ungen ikke var kommet tilbage. Og det lignede gode nyheder.

- Den lå ikke på stranden, så jeg tror, den har klaret den, fortæller John Mortensen.

For ham var det en helt specielt oplevelse, som han aldrig har prøvet før.

- Vi ser mange marsvin heroppe, men det var specielt det her med, at den var strandet, og at den var så ung, og at den var helt inde ved stranden. Og at man kunne tage fat i den. De plejer jo at være et godt stykke længere væk fra land, siger han.