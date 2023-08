Vibe står foran kæmpe opgave – og den bliver kun større

Der bliver terpet spørgsmål og kommunikation med borgerne hos de kommende SOSU-assistenter på SOSU Østjylland.

- Jeg glæder mig til at komme ud og bruge alt det, jeg har lært på uddannelsen, fortæller studerende Pernille Espenheim.

Men ude i virkeligheden venter en anden type opgave, som kræver mere og andet end kommunikation. For ifølge Lungeforeningen vokser mængden af krævende borgere med sygdommen KOL, som har brug for ilt.

- Når patienter udskrives tidligere fra hospitalerne, så vil iltbehandling udenfor hospitalerne blive et tiltagende behov, så derfor er der større behov for uddannelse, mener Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen.