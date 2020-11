Valgresultat: De nye kræfter mister mandater

Listerne vil samarbejde trods valguenigheder

På trods af uenighederne omkring menighedsrådsvalget, hvor liste to følte, at liste et kuppede valget ved at opfordre venner til at møde op og stemme, så vil listerne samarbejde på bedste vis i fremtiden.

- Når vi kommer ind for at lægge en helt ny ledelsesstil, så er det for at skabe samarbejde, så alle i menighedsrådet kan føle sig hørt og være en del af beslutningerne, siger Åge Dragsted, der stiller op for liste et i Grenaa Sogn.