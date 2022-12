V-borgmester før Ellemann-møde: - Hvad er på bordet?

Han forventer - ud over en bred orientering om regeringsforhandlingerne - at blive orienteret om udmeldingen om, at man ikke vil holde fast i kravet om en advokatundersøgelse.

- Det må jo betyde, at der er andre ting på bordet, som er interessante for Venstre. Det vigtige for mig i minksagen er, at man får det afsluttet med minkavlerne, og at de får erstatning. Det er det centrale, siger han.

- Jeg ved ikke, om jeg er skuffet

Hvordan har du det personligt med, at kravet om en advokatundersøgelse er droppet?

- Det ved jeg ikke lige. Det har jeg ikke helt gjort op. Jeg er nødt til at høre, hvad forhandlingerne indeholder. Hvad er på bordet? Så kan jeg bedre forholde mig til det.

Flere af dine partifæller har udtrykt skuffelse over, at advokatundersøgelsen er droppet. Er du skuffet?

- Jeg ved ikke, om jeg er skuffet over det. Jeg ved for lidt, så jeg kan ikke rigtigt gå ud og have en holdning til noget, jeg ikke ved noget om. Men jeg regner med, at der bliver mulighed for at blive orienteret i aften, siger Norddjurs-borgmesteren.

Bekymrede V-medlemmer

Søndag sagde flere østjyske Venstre-medlemmer, at de var bekymrede for partiets troværdighed, hvis et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet bliver en realitet.

- Det river og flår noget i vores parti i øjeblikket, med de kameler vi skal sluge i forhold til at opgive en advokatundersøgelse af minkskandalen og FE-sagen, sagde regionsrådsmedlem i Region Midtjylland for Venstre Anders G. Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.



Også mangeårigt medlem af byrådet i Aarhus Kommune, Gert Bjerregaard, kom med en lignende melding.

Men Kasper Bjerregaard venter altså til mødet i aften med at tage stilling til hele situationen.