Ung mand tog kvælertag og slog flere personer

Ifølge den 16-årige pige havde hun hørt musik sammen med den unge mand og en anden pige. Her havde han drukket øl og befølt den 16-årige pige flere steder på kroppen, hvilket hun havde bedt ham lade være med.

Ville ikke købe øl

Senere havde den unge mand opsøgt den 16-årige og ville have hende til at købe flere øl til sig. Det afviste den 16-årige, og det fik den 20-årige til at blive aggressiv og truende, hvor han fulgte efter pigen og skubbede hende i brystet.

Det fik to andre mænd, der også er 20 år, til at forsøge at beskytte pigen. Herefter slog den unge mand den ene af mændene i hovedet med knyttet hånd og tog kvælertag på ham. Mens den anden mand også fik knytnæveslag i ansigtet.